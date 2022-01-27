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общество

Незаконные заправки в Новосибирске исчезли перед рейдом властей

Фото Незаконные заправки в Новосибирске исчезли перед рейдом властей
Фото Незаконные заправки в Новосибирске исчезли перед рейдом властей

Фото 2ГИС

Представители администрации Дзержинского района 26 января устроили совместный с полицией рейд по незаконным заправкам и обнаружили, что в тех точках, где они обычно базируются, пусто.

Днём в среду, 26 января, представители администрации Дзержинского района и полиции провели в Новосибирске совместный рейд по несанкционированным заправкам. Ни на одной из точек, где они обычно базируются, машин с топливом не оказалось.

Стоит отметить, что предварительно, с утра, проверяющие побывали на тех же самых заправках, но без инспекций, и все они работали.

Незаконные заправки в Новосибирске встречаются в разных районах. Сиб.фм ранее писал о двух АЗС, расположенных на территории Октябрьского района, на улицах Выборной и Красноармейской.

Напомним, что несанкционированная АЗС на Красноармейской представляла собой не просто автомобиль с топливом, а гараж, внутри которого находилась топливная цистерна. 16 января там произошёл пожар.

На следующий день, 17 января, мэр Анатолий Локоть предложил провести внеплановые проверки всех подобных заправок. Глава города отметил, что они несут серьёзную угрозу безопасности, а от горожан на них поступает множество жалоб.

Автомеханик с 20-летним стажем Сергей Круглов добавил, что продаваемое на них топливо может убить машину.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
проверка
заправка
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