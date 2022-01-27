Новосибирский губернатор Травников напомнил о добровольной вакцинации для школьников от COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области создали списки желающих для прохождения вакцинации от коронавируса среди школьников.

В Новосибирской области началась вакцинация школьников от коронавируса. Губернатор Андрей Травников напомнил, что прививка не будет обязательной. Об этом он заявил во время пресс-конференции 27 января.

«Обязательная вакцинация для детей не предполагается. Фактически она уже стартовала, списки желающих были составлены ещё до получения вакцины», – заявил Травников.

Глава региона также объяснил, что темпы вакцинации среди школьников будут зависеть от объёма поставляемой вакцины.

Отметим, что во время прошедшей пресс-конференции Андрей Травников заявил, что в Новосибирской области официально стартовала пятая волна COVID-19. Кроме того, в регионе обнаружили пациентов с «омикрон»-штаммом, об этом говорит статистика – за прошлые сутки заметно увеличилась суточная заболеваемость.

Напомним, что на первой пресс-конференции в 2022 году Андрей Травников также прокомментировал информацию о задержке строительства четвёртого моста через Обь, заявил о введении всеобщего карантина для школьников и поднял вопрос создания мусорного полигона в селе Раздольное. Подробности – в материале Сиб.фм.