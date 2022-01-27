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Любая солёная, маринованная и копчёная пища связана с риском развития рака желудка и толстой кишки, заявил британский фармацевт Хуссейн Абде 24 января 2022 года. В первую очередь опасения эксперта связаны с солёной рыбой по китайским рецептам, при такой засолке образуются канцерогенные побочные продукты.

Солёная рыба по китайским рецептам содержит побочные продукты, повышающие вероятность онкологических заболеваний, заявил фармацевт онлайн-аптеки Medicine Direct Хуссейн Абде 24 января 2022 года.

Солёная рыба популярна у населения Южного Китая и стран Юго-Восточной Азии, где её часто подают к другим блюдам или рису. Консервируя рыбу, применяют сухой посол, маринование или сочетание таких методов обработки. По словам Абде, рыба, обработанная таким образом, становится канцерогеном первой группы – веществом, способным вызывать рак у людей.

«Организм преобразует их в соединение N-Нитрозо, которое связано с повышенным риском развития рака. Копчёное мясо поглощает смолу, которая является канцерогеном, в то время как маринованные и солёные продукты имеют высокое содержание соли, что связано с раком желудка и толстой кишки», – цитируют специалиста «Известия».

По оценке эксперта, риск развития рака желудка и толстой кишки вызывает любая солёная, маринованная и копчёная пища: например, хот-доги или салями.

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