Провоцирует рак: врач рассказал, какая рыба вызывает онкологию

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Любая солёная, маринованная и копчёная пища связана с риском развития рака желудка и толстой кишки, заявил британский фармацевт Хуссейн Абде 24 января 2022 года. В первую очередь опасения эксперта связаны с солёной рыбой по китайским рецептам, при такой засолке образуются канцерогенные побочные продукты.
Солёная рыба по китайским рецептам содержит побочные продукты, повышающие вероятность онкологических заболеваний, заявил фармацевт онлайн-аптеки Medicine Direct Хуссейн Абде 24 января 2022 года.
Солёная рыба популярна у населения Южного Китая и стран Юго-Восточной Азии, где её часто подают к другим блюдам или рису. Консервируя рыбу, применяют сухой посол, маринование или сочетание таких методов обработки. По словам Абде, рыба, обработанная таким образом, становится канцерогеном первой группы – веществом, способным вызывать рак у людей.
«Организм преобразует их в соединение N-Нитрозо, которое связано с повышенным риском развития рака. Копчёное мясо поглощает смолу, которая является канцерогеном, в то время как маринованные и солёные продукты имеют высокое содержание соли, что связано с раком желудка и толстой кишки», – цитируют специалиста «Известия».
По оценке эксперта, риск развития рака желудка и толстой кишки вызывает любая солёная, маринованная и копчёная пища: например, хот-доги или салями.
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Напомним, онколог НМИЦ им. Блохина Игорь Самойленко объяснил, может ли прививка от коронавируса спровоцировать развитие онкологии.
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