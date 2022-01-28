84-летнюю пенсионерку выписали из больницы с анемией и COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Нижнем Новгороде 84-летнюю пенсионерку выписали из инфекционного стационара, не долечив.

В Нижегородской области 84-летнюю пациентку с анемией, поражением лёгких и коронавирусом выписали из больницы. Как пишет портал «Открытый Нижний», о происшествии рассказала дочь пенсионерки Екатерина М. на личной странице в Facebook.

По словам дочери, её мать отвезли в больницу 12 января после сердечного приступа. Однако после этого пенсионерку начали перевозить из одной больницы в другую, сначала – из-за низкого гемоглобина, потом – из-за отсутствия мест в медучреждении. В итоге женщину определили в ковидный госпиталь, так как пришли результаты тестирования.

В инфекционном стационаре пенсионерке сделали КТ и обнаружили 25-процентное поражение лёгких и двустороннюю пневмонию. Медики оценили её состояние как стабильно тяжёлое.

Постепенно женщине становилось лучше, однако она продолжала чувствовать боль в сердце. А вскоре соседка по палате попросила Екатерину привезти матери памперсы, так как она была сильно слаба.

Спустя сутки было принято решение, что пенсионерка продолжит лечение амбулаторно – из дома. Екатерина пожаловалась, что сначала медики пообещали довезти её мать до дома на скорой, однако в итоге женщине пришлось забирать родственницу самостоятельно.

С 25 января пенсионерка пыталась вызвать на дом врача, но ей не удалось дозвониться до поликлиники. После женщина пришла в поликлинику самостоятельно и ей пообещали, что 26 числа к ней придёт врач, однако этого так и не произошло.

По данным портала «Открытый Нижний», в региональном Минздраве сообщали, что пациентка действительно лежала в больнице. Однако на момент выписки у неё были только фиброзные поражения.

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