Новосибирские застройщики вошли в российский топ-100 строительных компаний

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Семь застройщиков, работающих на новосибирском рынке недвижимости, вошли в рейтинг 100 крупнейших строительных компаний страны по объему ввода жилья.

Новосибирские застройщики вошли в топ-100 строительных компаний России по объему ввода многоэтажного жилья. Об этом рассказал эксперт в сфере недвижимости Сергей Николаев.

«Здоровая конкуренция между застройщиками идет на пользу покупателям», – заявил Сергей Николаев.

Эксперт рассказал, что по итогам 2021 года новосибирские строительные компании вошли в топ-100 застройщиков. При этом не все из них основаны в Новосибирске, например, «Брусника», которая активно работает в Новосибирской области и еще 4 регионах страны, является свердловской компанией. В топ попали также две алтайские компании – «Жилищная инициатива» и «ГК Союз». На 68 строчке рейтинга находится новосибирская строительная компания «Расцветай», на 69 – ГК «Стрижи», на 81 – «Энергомонтаж».

Кроме того, три компании, работающие на новосибирском рынке недвижимости, вошли в топ-100 по общему строительному заделу.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске на рынке новостроек количество предложений превысило спрос.