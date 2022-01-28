В Новосибирске богатая семья ищет гардеробщика за 30 тысяч рублей

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Семья из шести человек ищет специалиста по уходу за гардеробом в частный коттедж в Новосибирске.

В Новосибирске богатая семья из шести человек ищет специалиста по уходу за гардеробом в их частный коттедж. За неполный рабочий день гардеробщику готовы платить от 30 до 36 тысяч рублей. Объявление опубликовали на сайте hh.ru.

«В семью из 6 человек в коттедж 600 квадратных метров нужен ответственный дисциплинированный специалист по уходу за гардеробом, который умеет организовать и качественно выполнять свою работу», – сказано в объявлении.

У специалиста будет несколько обязанностей по дому: уход за гардеробом, машинная и ручная стирка одежды, в том числе выведение пятен, сушка и глажка. Кроме того, необходимо сортировать ношенные вещи для стирки или химчистки, ухаживать за обувью, а также собирать и разбирать чемоданы.

Преимущества есть у тех соискателей, кто работает в специальной технике, знает о принципах работы с разными типами тканей. Огромным плюсом для трудоустройства будет, если гардеробщик ранее был работником прачечной или химчистки.

График работы следующий: 3 раза в неделю с 10:00 до 19:00. Одна смена будет стоить 2500-3000 рублей.

Место работы: СНТ «Генетик» в новосибирском Академгородке.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске в 2022 году заработные платы в целом вырастут на 5 %. Согласно опросу hh.ru, в текущем году около 90 % компаний планируют повысить зарплаты своим работникам.