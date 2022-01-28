В Новосибирске потребовали взыскать многомиллионное имущество семьи экс-директора НИИ туберкулёза

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В Новосибирске прокуратура потребовала обратить в налог государства имущество семьи экс-директора НИИ туберкулёза Краснова.

В Новосибирске прокуратура потребовала изъять имущество бывшего директора НИИ туберкулёза Минздрава РФ Владимира Краснова и его родных. В ведомстве считают, что имущество было приобретено на не установленные законом средства. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источник.

Так, в мае 2020 года и январе 2021 года было возбуждено два уголовных дела в отношении Владимира Краснова. Первое – о возможном хищении принадлежащего институту имущества на 1,6 млн рублей. Второе дело ещё расследуется, в нём указано на махинации с закупками медицинских изделий для НИИ на десятки миллионов рублей.

Новый иск в суд подал региональный прокурор Яков Хорошев. У Владимира Краснова намерены отсудить около 15 объектов недвижимости общей стоимостью около 42 млн рублей. По данным прокуратуры, семья Краснова с 2010 года покупала дорогое жильё, которое стоило в разы больше их официальных доходов.

В частности, в 2010 году сын бывшего директора НИИ Денис Краснов, будучи также врачом-хирургом института, приобрёл Toyota Land Cruiser Prado за 2,6 млн рублей, квартиру в центре Новосибирска и заключил договор об участии в долевом строительстве офисного центра. Данные расходы на 9,2 млн рублей превышали доход семьи.

В 2014 и 2015 годах замечены более крупные закупки у Краснова-младшего. В течение двух лет он приобрёл 12 объектов недвижимости. Как сообщили в прокуратуре, Владимир Краснов зарегистрировал купленные объекты на своих сына и дочь, чтобы скрыть источники дохода.

Во время разбирательств Красновы заявили, что всё имущество было приобретено на семейные доходы. Например, 400 тысяч долларов семье передал тесть Владимира Краснова незадолго до смерти в 2002 году. Однако прокуратура объяснения не приняла.

Теперь прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество семьи Красновых: 13 объектов недвижимости в Новосибирске, нежилое помещение, коттедж, земельный участок в переулке Обские зори. Кроме того, ведомство требует взыскать денежный эквивалент за проданное имущество: две квартиры в посёлке Каинская Заимка и автофургон Mitsubishi Fuso.