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общество

В Новосибирске проверили торговые центры из-за угрозы минирования

Фото В Новосибирске проверили торговые центры из-за угрозы минирования
Фото В Новосибирске проверили торговые центры из-за угрозы минирования

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области сообщил об итогах проверок торговых центров из-за сообщений о минировании.

27 января в Новосибирске несколько торговых центров и судов получили сообщения об угрозе минирования. Аппарат антитеррористической комиссии региона провёл проверки в учреждениях, однако взрывоопасных устройств обнаружено не было. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Известно, что из-за сообщений о минировании эвакуировали посетителей торгового центра «Лазурный» и Железнодорожного районного суда. На место прибыли специальные службы и провели регламентированные мероприятия. Сообщается, что на предмет взрывных устройств были обследованы четыре здания.

В результате проверок сотрудники АКТ не обнаружили опасных устройств. Объекты вернулись к прежнему режиму работы.

Отметим, что в Новосибирске стали часто поступать сообщения о минировании в различные учреждения. Ранее в мэрию написали письмо об угрозе теракта в самом здании администрации, аэропорту и вокзале. Однако информация не подтвердилась.

На волне массовых сообщений о минировании филологи Новосибирского государственного технического университета НЭТИ проанализировали письма анонимов. В результате эксперты пришли к выводу, что их могли написать только безграмотные люди ради развлечения.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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