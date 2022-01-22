Филологи НГТУ назвали безграмотными авторов писем о "минировании"

Фото СИБ.ФМ, из паблика "АСТ-54" в социальной сети "ВК"

Филологи Новосибирского государственного технического университета НЭТИ изучили тексты писем о ложных минированиях, которые на этой неделе поступили в большинство вузов и детских садов города.

В Новосибирске преподаватели НГТУ НЭТИ изучили содержание писем от лже-террористов, которые 19 января поступили на электронные почты вузов и детских садов. Автор сообщения угрожал минированием здания, утверждая, что таким способом хочет отомстить за причинённую боль и унижение.

После ознакомления с текстом письма филологи пришли к выводу, что их пишут безграмотные люди ради развлечения.

«В сообщениях преобладает разговорная речь, в частности, при построении словоформ, словосочетаний и предложений. Обращают на себя внимание многочисленные заимствования из детективных сериалов, комиксов и компьютерных игр. В целом складывается впечатление, что цель авторов — развлечься, сыграв на такой важной теме, как безопасность людей", — сказала завкафедрой филологии НГТУ НЭТИ доктор филологических наук Галина Мандрикова.

Она также обратила внимание на проблемы с пунктуацией, что говорит о слабых логико-когнитивных связях.

"Такое бывает с подростками или с людьми, зацикленными на своих психологических проблемах», — объяснила эксперт.

19 января глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить "минирование" новосибирских вузов и детских садов.

Напомним, ранее профессор НГТУ Уваров заявил об отсутствии отличий освящённой воды от обычной.