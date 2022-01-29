Врачи из Новосибирска назвали побочные эффекты детской вакцины «Спутник M»

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Специалисты из Новосибирска рассказали о побочных эффектах у детей после вакцинации «Спутником М».

В Новосибирской области началась вакцинация детей от 12 до 17 лет от коронавируса «Спутником М», в регион уже поступила первая партия препарата. В школах составляют списки желающий сделать прививку, а родители переживают за побочные эффекты. Врачи рассказали о противопоказаниях и побочке после «Спутника М».

«Спутник М» – это двухкомпонентная вакцина, у которой есть перечень противопоказаний и побочных эффектов. По словам главного специалиста по вакцинопрофилактике в регионе Татьяны Ивлевой, после на месте укола ребёнок может чувствовать болезненность и отёчность. У него также могут наблюдаться следующие реакции: озноб, температура, головная боль, в редких случаях – заложенность носа, тошнота и увеличение лимфоузлов. Однако все проходит через 1-2 суток.

Как рассказал главный врач лаборатории «Инвитро – Сибирь» Андрей Поздняков, у детей также могут возникнуть и более серьёзные побочки. Например, самая частая реакция организма – крапивница, ларингоспазм и бронхообструкция, анафилактоидные реакции или отёк Квинке. Эксперт объяснил, что побочные эффекты обычно появляются на первые-вторые сутки после прививки.

Также врачи не рекомендуют прививаться при лёгких ОРВИ или острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта – в этом случае нужно дождаться, когда температура тела придёт в норму. Осторожно нужно вакцинироваться пациентам с онкологией и аутоиммунной патологией.

Отметим, что летом 2021 года прошли клинические испытания детской вакцины. Многие рассказали, что после первой прививки не почувствовали изменений, после второго компонента некоторые чувствовали повышение температуры тела и ломоту в мышцах.

Напомним, ранее Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний для вакцинации против коронавируса. Среди них временные противопоказания, бессрочные и иные.