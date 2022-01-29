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общество

Врачи из Новосибирска назвали побочные эффекты детской вакцины «Спутник M»

Фото Врачи из Новосибирска назвали побочные эффекты детской вакцины «Спутник M»
Фото Врачи из Новосибирска назвали побочные эффекты детской вакцины «Спутник M»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Специалисты из Новосибирска рассказали о побочных эффектах у детей после вакцинации «Спутником М».

В Новосибирской области началась вакцинация детей от 12 до 17 лет от коронавируса «Спутником М», в регион уже поступила первая партия препарата. В школах составляют списки желающий сделать прививку, а родители переживают за побочные эффекты. Врачи рассказали о противопоказаниях и побочке после «Спутника М».

«Спутник М» – это двухкомпонентная вакцина, у которой есть перечень противопоказаний и побочных эффектов. По словам главного специалиста по вакцинопрофилактике в регионе Татьяны Ивлевой, после на месте укола ребёнок может чувствовать болезненность и отёчность. У него также могут наблюдаться следующие реакции: озноб, температура, головная боль, в редких случаях – заложенность носа, тошнота и увеличение лимфоузлов. Однако все проходит через 1-2 суток.

Как рассказал главный врач лаборатории «Инвитро – Сибирь» Андрей Поздняков, у детей также могут возникнуть и более серьёзные побочки. Например, самая частая реакция организма – крапивница, ларингоспазм и бронхообструкция, анафилактоидные реакции или отёк Квинке. Эксперт объяснил, что побочные эффекты обычно появляются на первые-вторые сутки после прививки.

Также врачи не рекомендуют прививаться при лёгких ОРВИ или острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта – в этом случае нужно дождаться, когда температура тела придёт в норму. Осторожно нужно вакцинироваться пациентам с онкологией и аутоиммунной патологией.

Отметим, что летом 2021 года прошли клинические испытания детской вакцины. Многие рассказали, что после первой прививки не почувствовали изменений, после второго компонента некоторые чувствовали повышение температуры тела и ломоту в мышцах.

Напомним, ранее Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний для вакцинации против коронавируса. Среди них временные противопоказания, бессрочные и иные.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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