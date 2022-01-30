Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Скандал вокруг «ЭпиВакКороны»: чем на самом деле привиты тысячи россиян и почему они заболевают коронавирусом

Фото Скандал вокруг «ЭпиВакКороны»: чем на самом деле привиты тысячи россиян и почему они заболевают коронавирусом
Фото Скандал вокруг «ЭпиВакКороны»: чем на самом деле привиты тысячи россиян и почему они заболевают коронавирусом

Фото: пресс-служба центра «Вектор»

Разработчикам «ЭпиВакКороны» может грозить уголовная ответственность, заявили в Госдуме. Почему вокруг вакцины разразился скандал и чем привиты тысячи россиян, читайте в материале Сиб.фм.

«ЭпиВакКорона» стала второй в России зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат, разработанный в новосибирском центре вирусологии «Вектор», многие очень ждали.

Поначалу вакцина активно циркулировала в гражданском обороте, однако со временем поставки постепенно сходили на «нет». Данные Росздравнадзора свидетельствуют о том, что с начала 2022 года ни одна партия препарата не получила разрешение на использование.

По некоторым данным, речь может идти о приостановке выпуска вакцины, но в «Векторе» уверяют, что в течение месяца поставки возобновятся.

Слова депутата Госдумы Алекся Куринного, который также является заместителем председателя думского комитета по охране здоровья, говорят об обратном.

Напомним, он сообщал о том, что в нижней палате рассмотрят вопрос эффективности препарата, а после решат, куда следует обращаться: в Следственный комитет или Генпрокуратуру.

Фото Скандал вокруг «ЭпиВакКороны»: чем на самом деле привиты тысячи россиян и почему они заболевают коронавирусом 2

Также Куринный отмечал, что в случае, если фальсификация документов об эффективности вакцины подтвердится, нарушителям будет грозить уголовная ответственность.

Учёные неоднократно заявляли, что «ЭпиВакКорона» не работает. Замечали это и обыватели, выбравшие вакцину для иммунизации: после укола у них не вырабатывались антитела, которые должны распознавать и блокировать коронавиурс. Существует версия, что люди получали плацебо.

Кроме того, после вакцинации данным препаратом были зарегистрированы летальные исходы. Жительница Санкт-Петербурга с COVID-19 умерла, хотя была привита. Вызывает вопросы и набор побочных реакций препарата, которых оказалось больше, чем у «Спутника V». Чем закончится скандал вокруг разработки новосибирских учёных, покажет время.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юнона Крылова
журналист

0

Теги

Новосибирск
Вектор
коронавирус
вакцинация
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

7238
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7164
В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей
6951
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
6530
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
6163
Кто получит по 1000 рублей от соцзащиты 28 января 2022 года
5872
В новосибирском Академгородке построят платформу для электрички Университетская
5732
Последний заказ: как в Новосибирске таксист зарезал 27-летнего пассажира и почему коллеги называют водителя «безобидным мужиком»