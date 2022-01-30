В Новосибирской области за сутки выявили 579 случаев COVID-19

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали рекордные 579 случаев коронавируса, сообщил 30 января оперативный штаб. Это почти на 100 больше, чем днём ранее.

В Новосибирской области продолжают фиксировать взрывной рост заболеваемости коронавирусом. По данным оперативного штаба, за последние 24 часа COVID-19 в регионе подтвердился у 579 человек. Этот показатель стал рекордным.

Скончались в минувшие сутки ещё 11 пациентов: четверо мужчин в возрасте от 73 до 93 лет и семь женщин, которым было от 65 до 102 лет. Всего после заражения коронавирусом в области умерли 4 617 человек.



В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и подозрением на него поступили 2 576 пациентов, в том числе 135 детей.

В тяжёлом состоянии в реанимациях находятся более 270 заражённых, из которых 50 на ИВЛ.

Напомним, что ранее рекордный рост заболеваемости был зафиксирован 29 января, когда оперштаб сообщил о 487 новых случаях заражения за сутки.

По словам специалистов, сейчас Новосибирская область приближается к пику заболеваемости, который придётся на середину февраля. Когда он будет достигнут, эпидситуация начнёт стабилизироваться.