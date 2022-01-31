Чем лечить «омикрон» в домашних условиях — советы терапевта и травника

«Омикрон»-штамм распространяется с высокой скоростью, в отдельных регионах его обнаруживают более чем в 50 % проб на ковид. Медики призывают не паниковать и уверяют, что при лёгкой и средней формах лечить его вполне можно самостоятельно.

По словам терапевта Алексея Хухрева, специфического лечения при заражении «омикроном» не требуется. Покой, обильное питьё и симптоматические процедуры достаточны, чтобы помочь организму.

Главное самостоятельно не назначать себе антибиотики, подчеркнул специалист, поскольку при бесконтрольном приёме у организма к ним может появиться устойчивость.

«Это реально то, что убивает гораздо больше, чем «омикрон. Те, кто работал в реанимациях, в серьёзных отделениях, знают, что такое, когда ни один антибиотик не действует», — объяснил врач в комментарии порталу «Москва 24».

Также Хухрев призвал самостоятельно не пропивать разжижающие кровь препараты.

Травник и фитотерапевт Дмитрий Юровский советует при заражении «омикроном» принимать травяные настои . Лучше использовать потогонные растения и природные анальгетики, отмечает специалист.

«Если уже заболел, то нужны потогонные растения — это цветы липы и бузины. Липа лучше, потому что она более распространена на территории России. Можно смешивать и бузину, и липу. И здесь нет возрастных ограничений, то есть эти отвары можно давать и детям, и пожилым», — уточнил он в беседе с NEWS.ru.

Для профилактики можно использовать настойку эхинацеи, так как она является природным иммуномодулятором, добавил Юровский.