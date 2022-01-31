Чем лечить «омикрон» в домашних условиях — советы терапевта и травника

«Омикрон»-штамм распространяется с высокой скоростью, в отдельных регионах его обнаруживают более чем в 50 % проб на ковид. Медики призывают не паниковать и уверяют, что при лёгкой и средней формах лечить его вполне можно самостоятельно.
По словам терапевта Алексея Хухрева, специфического лечения при заражении «омикроном» не требуется. Покой, обильное питьё и симптоматические процедуры достаточны, чтобы помочь организму.
Главное самостоятельно не назначать себе антибиотики, подчеркнул специалист, поскольку при бесконтрольном приёме у организма к ним может появиться устойчивость.
«Это реально то, что убивает гораздо больше, чем «омикрон. Те, кто работал в реанимациях, в серьёзных отделениях, знают, что такое, когда ни один антибиотик не действует», — объяснил врач в комментарии порталу «Москва 24».
Также Хухрев призвал самостоятельно не пропивать разжижающие кровь препараты.
Травник и фитотерапевт Дмитрий Юровский советует при заражении «омикроном» принимать травяные настои
. Лучше использовать потогонные растения и природные анальгетики, отмечает специалист.
«Если уже заболел, то нужны потогонные растения — это цветы липы и бузины. Липа лучше, потому что она более распространена на территории России. Можно смешивать и бузину, и липу. И здесь нет возрастных ограничений, то есть эти отвары можно давать и детям, и пожилым», — уточнил он в беседе с NEWS.ru.
Для профилактики можно использовать настойку эхинацеи, так как она является природным иммуномодулятором, добавил Юровский.
Напомним, что академик РАН Сергей Колесников назвал эффективным средством профилактики заражения «омикроном» обычную водку. Однако её нужно не принимать внутрь, а вдыхать
, пояснил доктор медицинских наук.