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общество

В России выявили ещё 124 070 случаев коронавируса

Фото В России выявили ещё 124 070 случаев коронавируса
Фото В России выявили ещё 124 070 случаев коронавируса

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в России зарегистрировали 124 070 случаев COVID-19, сообщил 31 января федеральный оперативный штаб.

В России подтвердились ещё 124 070 случаев заражения коронавирусом, сообщил 31 января федеральный оперативный штаб. По последним данным, всего в стране насчитывается 11 861 077 заболевших.

Если смотреть прирост по заболеваемости за последние 24 часа, то наибольший показатель традиционно в Москве. Там диагноз «коронавирусная инфекция нового типа» подтвердился у 23 417 человек.

На втором месте Санкт-Петербург и 15 802 заболевших, а на третьем — Московская область, где подтвердились 11 470 случаев.

Полный курс вакцинации от COVID-19 в РФ прошли более 79 млн человек, коллективный иммунитет достиг 64,4 %, пишет sova.info.

Напомним, что в Новосибирской области за сутки зарегистрировали 643 случая коронавируса. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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