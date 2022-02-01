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Средний срок ипотечного кредита в Новосибирской области превысил 20 лет

Фото Средний срок ипотечного кредита в Новосибирской области превысил 20 лет
Фото Средний срок ипотечного кредита в Новосибирской области превысил 20 лет

Фото Максима Николаева

За последние три года средний срок ипотечного кредита в Новосибирской области увеличился до 258,7 месяца и преодолел психологическую отметку в 20 лет, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По данным Банка России, с начала 2019 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в Новосибирской области уменьшилась с 9,92 до 7,88 %, при этом средний срок кредита увеличился с 212,5 до 258,7 месяца, преодолев психологическую отметку в 20 лет.

Существенное снижение средневзвешенной ставки произошло после введения льготной ипотеки и вызвало ещё более ощутимое падение среднегодовой процентной ставки по кредитам, предоставленным под залог прав требования по договорам долевого строительства. По таким соглашениям обвал произошёл на 3,6 процентного пункта, или на 37 %.

«Льготная ипотека очень хорошо работала первые полгода, до взрывного роста цен на новостройки. Однако уже через 1,5 года ежемесячный платёж сравнялся с выплатами по ипотечному кредиту до её появления», — отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Эксперт неоднократно говорил о том, что рост цен на недвижимость нивелировал эффект программы, призванной облегчить приобретение жилья.

Существенно увеличилась разница между ипотечными кредитами на новостройки и вторичное жильё, сегодня она превышает 2 п.п., а в январе 2019 года составляла в Новосибирской области 0,16 п.п.

Чтобы увеличить число клиентов, банки начали предлагать заёмщикам увеличенные сроки кредитов. В результате средневзвешенный срок выплаты по региону вырос на 22 %.

Растягивание кредита почти на 4 года означает для заёмщика снижение ежемесячного платежа на 11,7 %, но вместе с тем и увеличение суммарной переплаты по процентам, она возрастает в 1,245 раза, подчеркнул Николаев.

Напомним, ранее аналитик рассказывал, что просроченная задолженность по ипотеке в Новосибирской области за два года выросла на 4 млрд рублей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
жильё
ипотека
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