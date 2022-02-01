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В Новосибирске 58 домов на сутки останутся без тепла из-за ремонта теплотрассы

Фото В Новосибирске 58 домов на сутки останутся без тепла из-за ремонта теплотрассы
Фото В Новосибирске 58 домов на сутки останутся без тепла из-за ремонта теплотрассы

Фото: пресс-служба СГК

Десятки жилых домов, один детский дом и один родильный в Новосибирске останутся без теплоснабжения до 2 февраля из-за ремонта на магистральном трубопроводе на Вертковской. Об этом предупредили в пресс-службе СГК.

Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новосибирске 1 февраля приступили к устранению сразу четырёх дефектов на магистральном трубопроводе на Вертковской.

В пресс-службе СГК уточнили, что ремонтные работы будут проводиться на пересечении Вертковской с улицами Сибиряков-Гвардейцев, Телевизионной и Римского-Корсакова. Трубопровод был уложен 30 лет назад.

«В контуре отключения в течение одного дня будут находиться 58 многоквартирных домов, детский дом и роддом. В последнее время эти дефекты находились на контроле, мы ждали более тёплой погоды, чтобы не отключать ресурс в сильный мороз», — пояснили в энергетической компании.

Завершить работы рассчитывают к 2 часам ночи 2 февраля.

Напомним, ранее тепло временно отключали в десятках жилых домов и ряде соцучреждений из-за дефекта на трубопроводе на Комсомольской. Работы удалось провести оперативно.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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ремонт
Новосибирск
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