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общество

Десятки домов остались без водоснабжения на левом берегу Новосибирска

Фото Десятки домов остались без водоснабжения на левом берегу Новосибирска
Фото Десятки домов остались без водоснабжения на левом берегу Новосибирска

Фото Сиб.фм

В Новосибирске полностью отключили водоснабжение в домах на левом берегу.

Утром 1 февраля в Новосибирске произошла коммунальная авария на левом берегу. В квартирах полностью отключили водоснабжение, даже холодную воду. На данный момент коммунальщики устанавливают места дефекта.

Отключения произошли в десятках домов в Ленинском и Кировском районах. На портале «Мой Новосибирск» указано, что отключение плановое и связано с заменой арматуры. На данный момент без воды остались жители домов № 22/1, 26/1, 28/3 и 24/1 на улице Немировича-Данченко. Возобновить подачу воды планируется сегодня, 2 февраля, в 12:00.

Сами жители части домов левобережья жалуются, что воды нет практически во всём Ленинском районе и части Кировского.

Дополним, что без воды остался и Лицей информационных технологий на улице Римского-Корсакова. Информация об этом появилась в родительских чатах.

«Уважаемые родители, доброе утро! В связи с коммунальной аварией в лицее отключена вода. Дистанционных занятий сегодня не будет. Дети получат домашние задания», – сообщили в лицее.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, подачу воды восстановят, когда устранят коммунальную аварию.

Напомним, в начале января в Ленинском районе Новосибирска отключили отопление и горячую воду в 66 многоквартирных домах из-за повреждения трубопровода.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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