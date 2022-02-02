Десятки домов остались без водоснабжения на левом берегу Новосибирска

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В Новосибирске полностью отключили водоснабжение в домах на левом берегу.

Утром 1 февраля в Новосибирске произошла коммунальная авария на левом берегу. В квартирах полностью отключили водоснабжение, даже холодную воду. На данный момент коммунальщики устанавливают места дефекта.

Отключения произошли в десятках домов в Ленинском и Кировском районах. На портале «Мой Новосибирск» указано, что отключение плановое и связано с заменой арматуры. На данный момент без воды остались жители домов № 22/1, 26/1, 28/3 и 24/1 на улице Немировича-Данченко. Возобновить подачу воды планируется сегодня, 2 февраля, в 12:00.

Сами жители части домов левобережья жалуются, что воды нет практически во всём Ленинском районе и части Кировского.

Дополним, что без воды остался и Лицей информационных технологий на улице Римского-Корсакова. Информация об этом появилась в родительских чатах.

«Уважаемые родители, доброе утро! В связи с коммунальной аварией в лицее отключена вода. Дистанционных занятий сегодня не будет. Дети получат домашние задания», – сообщили в лицее.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, подачу воды восстановят, когда устранят коммунальную аварию.

Напомним, в начале января в Ленинском районе Новосибирска отключили отопление и горячую воду в 66 многоквартирных домах из-за повреждения трубопровода.