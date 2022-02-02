«Скрытый омикрон»: врачи перечислили симптомы новой разновидности «омикрон»-штамма BA.2

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Симптомы новой разновидности штамма коронавируса, известного также как «скрытый омикрон», схожи с симптомами изначального штамма. Эксперты выяснили, что главный признак нового подвида – сильный кашель.

На прошлой неделе UKHSA выявило новую разновидность «омикрона» BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют «скрытым», так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Тем не менее ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у заражённых BA.2.

Признаки заболевания подтипом BA.2 «омикрон»-штамма COVID-19 схожи с симптомами изначального штамма. Об этом свидетельствуют данные Агентства безопасности здравоохранения Великобритании.

Как сообщает Express, среди отличительных черт BA.2 оказались высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. А вот специфические симптомы, по словам исследователей, ещё предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника – BA.1.

Специалисты рекомендуют при появлении любого из симптомов обратиться к врачу. При этом следует сдать тест на коронавирус.

Напомним, что единственной и эффективной защитой от всех имеющихся типов ковида остаётся вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

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