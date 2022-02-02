В Новосибирске толпа окружила сотрудницу полиции возле отдела миграции

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В Новосибирске сотрудницу полиции окружила толпа возле отдела миграции на улице Костычева.

Сотрудницу полиции окружила толпа неизвестных возле отдела миграции на улице Костычева в Новосибирске. Об этом сообщили очевидцы.

«На пике было человек пятнадцать на одну полицейскую. В общем порыве объединились и цыгане, и мигранты из республик Центральной Азии», – написал свидетель инцидента в группе «Ленинский район» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем во вторник, 1 февраля. Толпа неизвестных окружила сотрудницу полиции возле отдела миграции по адресу улица Костычева, 14.

В МВД России по Новосибирской области заявили, что конфликта не было, заявлений в полицию по факту данного эпизода никто не подавал. Причиной случившегося стало, что у приезжих были просрочены патенты на работу в Российской Федерации, передает АиФ-Новосибирск. Сотрудники правоохранительных органов составили на нарушителей протоколы и помогли им оформить необходимые документы.