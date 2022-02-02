В Сибири таможенник отказался от взятки 500 тысяч рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Предприниматель из Барнаула предложил взятку таможеннику, чтобы провезти натуральные шубы без документов.

В Алтае сотрудники отдела по противодействию коррупции задержали предпринимателя, который попытался дать взятку 500 тысяч рублей таможеннику. Он хотел незаконно провезти партию шуб из натурального меха без необходимых документов. Однако таможенник от крупной взятки отказался и сообщил о произошедшем в полицию. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Бизнесмен на легковом автомобиле подъехал к зданию Барнаульского таможенного поста, чтобы предложить таможеннику взятку. Он лично передал сотруднику деньги в размере 500 тысяч рублей, а после его задержали правоохранители.

«В отношении взяткодателя Барнаульский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере»)», – сообщили в управлении.

Известно, что меховые изделия у мужчины изъяли. Алтайский отдел по противодействию коррупции проводит проверку «товара».

Напомним, ранее в Новосибирске арестовали заместителя главы УФССП Елену Кириллову по делу о получении взятки на сумму 50 тысяч рублей.