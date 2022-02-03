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общество

Генпрокуратура поручила проверить рост тарифов на капремонт в Новосибирске на 25 %

Фото Генпрокуратура поручила проверить рост тарифов на капремонт в Новосибирске на 25 %
Фото Генпрокуратура поручила проверить рост тарифов на капремонт в Новосибирске на 25 %

Фото с сайта epp.genproc.gov.ru

Генпрокурор РФ Дмитрий Демешин раскритиковал надзор в сфере ЖКХ в Новосибирской области.

В среду, 2 февраля, состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Новосибирской области с заместителем генпрокурора России Дмитрием Демешиным. Во время собрания он раскритиковал надзор в сфере ЖКХ и поручил провести полномасштабные проверки в отношении регоператора. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по СФО.

На минувшем заседании были подведены итоги работы ведомства в 2021 году, и заместитель генпрокурора сделал несколько замечаний и поручений, касающихся сферы ЖКХ. В частности, провести проверки тарифообразования у регионального оператора твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Кроме того, заместитель генпрокурора обратил внимание на региональный фонд из-за роста платы за капитальный ремонт, а также попросил предпринять меры реагирования из-за задолженности на сумму 8,5 млрд рублей перед организациями ТЭК.

Напомним, что в Новосибирской области в 2022 году действительно резко выросла стоимость капремонта – на 25 %. Известно, что это предельная цифра, разрешённая правительством региона.

Отметим, что на минувшем заседании также была поднята проблема с жильём для детей-сирот в Новосибирской области. Дмитрий Демешин указал на большое количество детей-сирот и детей-инвалидов в регионе, которые могут реализовать своё право на жильё.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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