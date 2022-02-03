Новосибирский губернатор Травников – об итогах работы правительства в 2021 году: прямая онлайн-трансляция

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

3 февраля губернатор Андрей Травников отчитается перед региональным парламентом о работе правительства Новосибирской области в 2021 году.

Губернатор Андрей Травников выступит на сессии Заксобрания Новосибирской области с отчётом о работе правительства за 2021 год. Прямая трансляция состоится сегодня, 3 февраля, в 10:00.

Онлайн-трансляция будет доступна в группе регионального правительства в соцсетях, на YouTube-канале ОТС, а также на сайте Сиб.фм.

Перед началом просмотра обновите, пожалуйста, страницу.

На сессии Андрей Травников подведёт итоги работы регионального правительства и расскажет о достигнутых результатах в разных сферах: здравоохранении, социальной сфере, экономике, а также о взаимодействии с федеральным центром.

После этого глава региона ответит на вопросы депутатов.

Ранее губернатор Андрей Травников провёл первую в 2022 году пресс-конференцию с представителями СМИ. Он рассказал о появлении «омикрон»-штамма в регионе, прокомментировал информацию о задержке строительства четвёртого моста и объявил всеобщий карантин для школьников, который могут продлить. Сиб.фм собрал итоги конференции в общем материале – прочитать его можно по ссылке.