В Новосибирске зарплата госслужащих оказалась на 30 % ниже средней

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Заработная плата сотрудников госучреждений на десять тысяч ниже уровня медианного заработка по Новосибирску.

Медианная зарплата вакансий сектора «Государственные службы, НКО» (по данным за январь 2022 года) составила 30 тысяч рублей, в то время как величина медианной заработной платы по Новосибирску — около 40 тысяч рублей. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру».

Таким образом, уровень заработной платы сотрудников, работающих в государственных организациях, на 30 % ниже, чем по Новосибирску в целом.

«Ниже только в рубриках "Образование, наука" и "Сфера услуг"», —

указывают аналитики сервиса.

Для руководящих должностей этот разрыв увеличивается до 1,5 раз.

Тем не менее, судя по количеству откликов на вакансии в соответствующем разделе, госслужба пользуется популярностью.

«Количество откликов на одну вакансию по схожим грейдам даже выше, чем по рынку. Например, на одну вакансию грейда "начальник" в рубрике "Госслужба" приходится 13,5 откликов, что на 35 процентов больше, чем по аналогичному грейду по всем рубрикам вакансий Новосибирска», —

отметили в пресс-службе сервиса.

Ранее Сиб.фм сообщал о десятке свободных вакансий в мэрии Новосибирска. Известно, что только в администрацию города требуются 13 сотрудников. Кроме этого, в департаментах мэрии и районных администрациях города также вакантны несколько десятков должностей. На начало февраля свободные места есть в департаменте связи и информатизации мэрии, комитете по международному сотрудничеству, департаменте правовой и кадровой работы, управлении архитектурно-строительной инспекции и департаменте экономики и стратегического развития.

Также в сотрудниках нуждаются департамент строительства и архитектуры мэрии города, департамент культуры, спорта и молодёжной политики, департамент земельных и имущественных отношений, департамент финансов и налоговой политики, департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, управление общественных связей, департамент энергетики и ЖКХ, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамент по социальной политике, а также департамент образования мэрии Новосибирска.

Напомним, ранее стало известно, что департамент строительства и архитектуры мэрии города лишился почти трети сотрудников: за 2021 год зафиксированы увольнения 40 человек. Об этом рассказал глава департамента Алексей Кондратьев.

«Из 130 человек 40 уволились. Из них 21 человек — главные специалисты», —

уточнил он.

По словам Алексея Кондратьева, теперь освободившиеся должности занимают студенты — для них предлагаемый уровень заработной платы приемлем.