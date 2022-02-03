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общество

Вирусолог Нетёсов назвал дату пика пятой волны COVID-19 в Новосибирске

Фото Вирусолог Нетёсов назвал дату пика пятой волны COVID-19 в Новосибирске
Фото Вирусолог Нетёсов назвал дату пика пятой волны COVID-19 в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов считает, что пятая волна коронавируса будет расти ещё 2-3 недели, а после достигнет пика по заболеваемости.

В Новосибирске пик пятой волны коронавируса может произойти примерно до 20-х чисел февраля, а после заболеваемость медленно начнёт спадать. Такое предположение сделал известный вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов.

«Если судить по опыту других стран, пятая волна будет расти ещё 2-3 недели, потом начнётся спад. Но он будет медленнее, чем подъём. Так сейчас происходит, например, в Великобритании», – отметил Сергей Нетёсов.

Вирусолог объяснил, что главное отличие текущей волны коронавируса в «омикрон»-штамме. Эксперт предполагает, что рост заболеваемости будет очень высоким, болеть будут даже те, кто недавно вакцинировался от COVID-19.

Как рассказал Сергей Нетёсов, объём ежедневно заболевших вырастет в 4-5 раз. Именно в Новосибирской области на пике волны ожидается около 1 тысячи заболевших в сутки, а в России – по 400 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки. Об этом эксперт рассказал в беседе с «АиФ-Новосибирск».

Напомним, по мнению вирусолога Сергея Нетёсова, в Новосибирске и по всему миру будут ещё новые волны коронавируса. Ранее в интервью он рассказывал, что пятая волна из-за особенностей «омикрона» может продлиться несколько месяцев.

Отметим, что в Новосибирской области обновился рекорд по суточной заболеваемости – оперативный штаб выявил 1 347 новых случаев COVID-19.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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