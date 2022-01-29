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общество

Новосибирский вирусолог Нетёсов спрогнозировал новые волны COVID-19

Фото Новосибирский вирусолог Нетёсов спрогнозировал новые волны COVID-19
Фото Новосибирский вирусолог Нетёсов спрогнозировал новые волны COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По мнению новосибирского вирусолога Сергея Нетёсова, пятая волна коронавируса может продлиться несколько месяцев.

Новая волна COVID-19 может быть не последней, так как вирус продолжает мутировать и изменяться. Об этом заявил новосибирский вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов в интервью с РИА Новости.

«Вполне возможны новые волны. Потому что изменчивость этого коронавируса далеко не исчерпана», – объяснил Нетёсов.

Также по мнению вирусолога, пятая волна коронавируса может продлиться до четырёх месяцев. Сергей Нетёсов объяснил это тем, что в России пока плохо сформировался коллективный иммунитет. Эксперт считает, что в стране недостаточные темпы вакцинации населения.

«Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой – месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал – меньше 60%», – отметил вирусолог.

Напомним, что в Новосибирской области зафиксировали резкое увеличение числа заболевших, аналогичная тенденция наблюдается и по всей России – за сутки количество новых случаев COVID-19 почти достигло 100 тысяч человек.

Кроме того, в регионе официально подтвердили случаи заболевания «омикрон»-штаммом COVID-19. По данным Роспотребнадзора, пять человек привезли в область новую мутацию коронавируса.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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