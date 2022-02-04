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Новосибирская пенсионерка рассказала о провальном обращении в единую регистратуру по номеру 122

Фото Новосибирская пенсионерка рассказала о провальном обращении в единую регистратуру по номеру 122
Фото Новосибирская пенсионерка рассказала о провальном обращении в единую регистратуру по номеру 122

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Жительница Новосибирска пожаловалась, что не смогла получить помощь в единой регистратуре, позвонив по номеру 122. По её словам, вместо ответа на вопрос там просто попрощались и повесили трубку.

Ксения Павловна из Новосибирска решила обратиться в единую регистратуру, чтобы выяснить, почему к её 16-летней внучке не пришёл врач. Он должен был зайти для забора мазка на ковид 31 января, но ни в назначенный день, ни через два дня после так и не появился.

Дозвонившись по номеру 122, пенсионерка начала описывать проблему, а затем поинтересовалась, что ей делать в сложившейся ситуации.

«Я начала объяснять ситуацию, что за мазком никто не приходит, спросила, что делать в таком случае. Возможно, это был тот самый робот Николай, но он сказал «до свидания» и повесил трубку», — рассказала женщина «МК в Новосибирске».

Медика Ксения Павловна с внучкой не дождались до сих пор, девочка уже чувствует себя лучше. Анализ она до сих пор не сдала.

Дозвониться по номеру 122 действительно непросто. Напомним, ранее сделать это попытался журналист Сиб.фм, ожидание ответа оператора заняло более четырёх минут. Но звонок оказался полезным.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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