Церемония открытия Олимпиады в Пекине 4 февраля 2022 года: где и во сколько смотреть трансляцию

Фото: Instagram @beijing2022

Уже сегодня, 4 февраля, в Пекине состоится церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Где и во сколько смотреть это зрелищное событие, узнавайте на Сиб.фм.

В эту пятницу, 4 февраля, в Пекине официально начнутся XXIV зимние Олимпийские игры. На национальном стадионе «Птичье гнездо» состоится церемония открытия, руководить которой будет трижды номинированный на «Оскар» китайский кинорежиссёр Чжан Имоу.

Во время красочного шоу, сопровождаемого оригинальными спецэффектами, три тысячи актёров познакомят зрителей с культурой и историей Китая. А в финале, по словам организаторов, олимпийский факел зажгут «самым беспрецедентным образом за всю историю Олимпийских игр».

Церемонию открытия в прямом эфире покажет телеканал «Россия-1», начнётся она в 15:00 по московскому времени, когда в Новосибирске будет уже 19:00. Продлится шоу около полутора часов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beijing 2022 (@beijing2022)

Посетят «Птичье гнездо» более 20 первых лиц государств, в числе которых президент России Владимир Путин, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Киргизии Садыр Жапаров.

Лидеров большинства западных стран на церемонии не будет. Отчасти из-за объявленного Китаю дипломатического бойкота, а отчасти из-за нежелания рисковать здоровьем на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, что XXIV зимние Олимпийские игры продлятся до 20 февраля. Участие в них примут около четырёх тысяч спортсменов, которые разыграют 109 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.

Новосибирскую область в составе российской сборной представят четверо спортсменов: двое биатлонистов — Евгения Буртасова и Даниил Серохвостов, сноубордистка Мария Васильцова и бобслеист Михаил Мордасов.