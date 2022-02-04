Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске мужчина разбился насмерть при падении с 16-го этажа

Фото В Новосибирске мужчина разбился насмерть при падении с 16-го этажа
Фото В Новосибирске мужчина разбился насмерть при падении с 16-го этажа

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Днём 3 февраля очевидцы обнаружили труп мужчины под окнами многоэтажки в Кировском районе Новосибирска.

В четверг, 3 февраля, в Новосибирске погиб неизвестный мужчина – он умер при падении из квартиры на 16-м этаже. Инцидент произошёл в многоквартирном доме в Кировском районе. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54», информацию подтвердили в службе скорой помощи.

«Днём в четверг в 12:27 из окна квартиры на 16-м этаже в доме на Немировича-Данченко, 2Б выпал мужчина», – рассказали очевидцы в паблике.

Информацию подтвердила главный специалист Новосибирской области по скорой медицинской помощи Ирина Большакова. Как пишет «АиФ-Новосибирск», выпавший из окна мужчина погиб при падении. Известно, что он умер ещё до приезда бригады скорой помощи.

«Вызов поступил в 12:35 от прохожего. Мужчина, на вид которому около 30 лет, выпал из окна. В 12:40 бригада была на месте, смерть наступила до прибытия – травмы, несовместимые с жизнью», – рассказала специалист.

В СУ СК России по Новосибирской области не смогли прокомментировать инцидент. В ГУ МВД России по региону сообщили, что им поступило сообщение о происшествии. Погибшим оказался 28-летний мужчина.

Напомним, в начале февраля в Новосибирске рабочий умер на стройке четвёртого моста через Обь – мужчина сорвался с большой высоты. Сиб.фм удалось поговорить с женой погибшего.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18673
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
13158
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
12430
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
11535
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
8035
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
7429
Мэрия Новосибирска ищет 13 сотрудников на работу
7122
АО «Новосибирскавтодор» отремонтирует два участка федеральной трассы в регионе за 1,2 млрд рублей