В Новосибирске мужчина разбился насмерть при падении с 16-го этажа

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Днём 3 февраля очевидцы обнаружили труп мужчины под окнами многоэтажки в Кировском районе Новосибирска.

В четверг, 3 февраля, в Новосибирске погиб неизвестный мужчина – он умер при падении из квартиры на 16-м этаже. Инцидент произошёл в многоквартирном доме в Кировском районе. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54», информацию подтвердили в службе скорой помощи.

«Днём в четверг в 12:27 из окна квартиры на 16-м этаже в доме на Немировича-Данченко, 2Б выпал мужчина», – рассказали очевидцы в паблике.

Информацию подтвердила главный специалист Новосибирской области по скорой медицинской помощи Ирина Большакова. Как пишет «АиФ-Новосибирск», выпавший из окна мужчина погиб при падении. Известно, что он умер ещё до приезда бригады скорой помощи.

«Вызов поступил в 12:35 от прохожего. Мужчина, на вид которому около 30 лет, выпал из окна. В 12:40 бригада была на месте, смерть наступила до прибытия – травмы, несовместимые с жизнью», – рассказала специалист.

В СУ СК России по Новосибирской области не смогли прокомментировать инцидент. В ГУ МВД России по региону сообщили, что им поступило сообщение о происшествии. Погибшим оказался 28-летний мужчина.

Напомним, в начале февраля в Новосибирске рабочий умер на стройке четвёртого моста через Обь – мужчина сорвался с большой высоты. Сиб.фм удалось поговорить с женой погибшего.