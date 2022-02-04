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В Новосибирске подростки специально для видео сожгли «жигули»

Фото В Новосибирске подростки специально для видео сожгли «жигули»
Фото В Новосибирске подростки специально для видео сожгли «жигули»

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

4 февраля в Новосибирске посреди дороги сгорели «жигули» – оказалось, автомобиль подожгли подростки специально для видео в Instagram.

В ночь на 4 февраля в Новосибирске произошёл инцидент с горящими «жигулями» в Заельцовском районе. На месте работали пожарные, однако автомобиль полностью сгорел. Оказалось, что в инциденте замешаны подростки – с помощью поджога они решили набрать просмотры в Instagram.

В паблике службы эвакуации «АСТ-54» выяснили, что инцидент с «жигулями» был спланированным поджогом. Подписчики смогли найти в Instagram видео, на котором компания молодых парней намеренно остановилась на автомобиле посреди дороги, а после подожгла машину. Причём ребята транслировали происходящее в прямом эфире.

«Молодые люди привезли отечественный седан на улицу Георгия Колонды и публично спалили его, заявив на видео, что сгоревшее транспортное средство может забирать кто угодно», – написали в паблике.

В комментариях многие негативно отнеслись к проделкам пироманов. Пользователи пожаловались, что после них на дороге остался «железный мусор», к тому же это большой вред экологии и потраченное время работников МЧС.

Напомним, ранее в Новосибирской области на трассе загорелся автомобиль Renault Logan после ДТП – в машине умерли двое человек, водитель и пассажир.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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