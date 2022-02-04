В сухпайки для школьников в Новосибирске включили муку и консервы

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В мэрии Новосибирска рассказали, что входит в состав сухпайков для школьников. Среди прочего в продуктовых наборах есть мука и консервы.

4 февраля в Новосибирске начали выдавать продуктовые наборы для школьников, временно переведённых на дистанционный формат обучения. Речь идёт об учащихся 5–10 классов из льготных категорий: детях из малоимущих и малообеспеченных семей, школьниках с ОВЗ и инвалидах.

Для учеников, относящихся к одной из двух первых категорий, полагается два вида наборов — за 600 рублей и 700 рублей. Сухпаёк подороже полагается школьникам, которые учатся на шестидневке. Один набор рассчитан на 10 или 12 учебных дней.

«В примерный список продуктов входят: гречневая крупа, рис, макаронные изделия, рыбные консервы (сайра), молоко ультрапастеризованное длительного хранения, печенье или мини-рулет без белкового крема, чёрный чай, какао-порошок», — пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на мэрию.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов тоже предусмотрели два вида наборов в зависимости от количества учебных дней — для учащихся 7–10 лет и 11–18 лет.

Так, для школьников 7–10 лет, занимающихся с понедельника по пятницу, собраны продукты на 1 230 рублей, а для тех, кому от 11 до 18 лет, — на 1 400 рублей. Ученики на шестидневке в возрасте 7–10 лет получают наборы за 1 476 рублей, а 11–18 лет — за 1 680 рублей.

В приблизительный список продуктов входят: гречка и рис, макароны, пшеничная мука, сахар, сгущённое молоко, десертная кукуруза, зелёный горошек, натуральный сок, тушёнка (говядина), консервы (горбуша и сайра), молоко ультрапастеризованное, растительное масло, печенье, мини-рулет без белкового крема, чёрный чай и какао.

Напомним, что сухпайки в Новосибирске до конца дистанта будут получать порядка 18 тысяч школьников. Пока продлевать удалёнку власти не планируют, но при необходимости срок обучения из дома будет увеличен.