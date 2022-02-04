В сухпайки для школьников в Новосибирске включили муку и консервы

Фото pixabay.com
В мэрии Новосибирска рассказали, что входит в состав сухпайков для школьников. Среди прочего в продуктовых наборах есть мука и консервы.
4 февраля в Новосибирске начали выдавать продуктовые наборы для школьников, временно переведённых на дистанционный формат обучения. Речь идёт об учащихся 5–10 классов из льготных категорий: детях из малоимущих и малообеспеченных семей, школьниках с ОВЗ и инвалидах.
Для учеников, относящихся к одной из двух первых категорий, полагается два вида наборов — за 600 рублей и 700 рублей. Сухпаёк подороже полагается школьникам, которые учатся на шестидневке. Один набор рассчитан на 10 или 12 учебных дней.
«В примерный список продуктов входят: гречневая крупа, рис, макаронные изделия, рыбные консервы (сайра), молоко ультрапастеризованное длительного хранения, печенье или мини-рулет без белкового крема, чёрный чай, какао-порошок», — пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на мэрию.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов тоже предусмотрели два вида наборов в зависимости от количества учебных дней — для учащихся 7–10 лет и 11–18 лет.
Так, для школьников 7–10 лет, занимающихся с понедельника по пятницу, собраны продукты на 1 230 рублей, а для тех, кому от 11 до 18 лет, — на 1 400 рублей. Ученики на шестидневке в возрасте 7–10 лет получают наборы за 1 476 рублей, а 11–18 лет — за 1 680 рублей.
В приблизительный список продуктов входят: гречка и рис, макароны, пшеничная мука, сахар, сгущённое молоко, десертная кукуруза, зелёный горошек, натуральный сок, тушёнка (говядина), консервы (горбуша и сайра), молоко ультрапастеризованное, растительное масло, печенье, мини-рулет без белкового крема, чёрный чай и какао.
Напомним, что сухпайки в Новосибирске до конца дистанта будут получать порядка 18 тысяч школьников. Пока продлевать удалёнку власти не планируют, но при необходимости срок обучения из дома будет увеличен.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают