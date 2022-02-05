2 142 новых случая заражения коронавирусом выявили в Новосибирской области за сутки

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов

В Новосибирской области обновился рекорд суточной заболеваемости COVID-19.

На момент 5 февраля с начала пандемии коронавирусом заразились более 110 тысяч жителей региона. Данные приведены оперативным штабом по борьбе с распространением инфекции в Новосибирской области.

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом по результатам 4 февраля составил 2 142 случая. За сутки скончались 13 человек: 6 мужчин в возрасте 33 лет, 56 лет, 70 лет, двое 71 года и 88 лет, а также 7 женщин в возрасте 64 лет, 71 года, 79 лет, 81 года, 82 лет, 87 лет и 92 лет. Общий показатель смертности от последствий COVID-19 в регионе на 5 февраля составил 4 697 случаев.

В больницах в настоящее время находятся 3 092 пациента, из них 191 ребёнок. Особенно тяжёлое течение болезни зафиксировано у 254 человек, 39 из них сегодня подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, последний суточный прирост заражений коронавирусом по России составил 168 тысяч случаев.