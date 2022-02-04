В России выявили более 168 тысяч случаев коронавируса за сутки

Фото Густаво Зырянова

За последние 24 часа в России зарегистрировали 168 201 случай заражения коронавирусом, сообщил 4 февраля федеральный оперативный штаб.

Ещё 168 201 случай коронавируса подтвердился в России, сообщил 4 февраля федеральный оперативный штаб.

Увеличилось за последние 24 часа не только число выявленных случаев, но и количество госпитализаций: в стационары с диагнозом COVID-19 и подозрением на него были доставлены 17 798 человек — на 0,03 % больше, чем сутками ранее.

Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся 4 167 819 пациентов, пишет sova.info.

Напомним, что в Новосибирской области впервые выявили за сутки более 1 800 заражений. Для сравнения: 3 февраля оперштаб сообщал, что их зарегистрировали 1 347.

Власти региона одобрили пакет дополнительных антиковидных мер и готовятся ввести их в действие в ближайшее время.