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Главные спортивные трансляции 5 февраля на Матч ТВ

Фото Главные спортивные трансляции 5 февраля на Матч ТВ
Фото Главные спортивные трансляции 5 февраля на Матч ТВ

Фото с сайта российской федерации по прыжкам с трамплина

Суббота 5 февраля – прекрасный повод для любителей спорта насладиться мастерством атлетов на главных соревнованиях этой зимы – Олимпийских Играх в Пекине. Публикуем программу спортивных трансляций на главном спортивном телеканале страны – Матч ТВ.

Сегодня болельщики смогут последить за соревнованиями прыгунов с трамплина, фристайлеров, кёрлингистов, конькобежцев и хоккеистов.

В 13:20 по новосибирскому времени Матч ТВ начнёт трансляцию турнира по прыжкам с трамплина среди мужчин. Напомним, в состав российской сборной в этой дисциплине вошли Евгений Климов, Илья Маньков, Данил Садреев и Роман Трофимов.

В 14:25 начнётся прямая трансляция матча среди смешанных команд по кёрлингу. 5 февраля выяснять, кто сильнее на льду, будут команды из Швеции и Канады.

Олимпийский день продолжат соревнования конькобежцев. В 15:25 начнутся соревнования женщин на дистанции в 3000 метров. От сборной России на старт выйдет Наталья Воронина.

Состязания по фристайлу в дисциплине могул среди мужчин начнутся в 16:55. Напомним, за выход в финальную часть турнира продолжают бороться россияне Никита Новицкий и Никита Андреев.

Наконец, в 21:00 начнётся трансляция матча среди женских хоккейных команд между сборными России и США. Принципиальное противостояние определит фаворита олимпийского турнира.

Напомним, на Олимпиаду в Пекин отправились четыре спортсмена из Новосибирска.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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