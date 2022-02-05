Кто из россиян получит по 10 000 рублей 7 февраля 2022 года

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Пожилым россиянам пообещали новую выплату в размере 10 000 рублей.

Российским пенсионерам пообещали назначение новой выплаты с 7 февраля 2022 года. Пенсионный эксперт объяснил, стоит ли пожилым гражданам ждать таких выплат и кому придут деньги. Об этом сообщили СМИ.

«Рассчитывать, что после повышения уровня индексации до 8,6 % российское правительство пойдет еще и на разовую выплату для пенсионеров, было бы очень наивно», – заявил Сергей Власов.

В социальных сетях неизвестные распространяют информацию о назначении пенсионерам новой выплаты в размере 10 000 рублей. По неподтвержденным данным, такие деньги все пенсионеры смогут получить уже с 7 февраля 2022 года. Однако на официальном уровне никаких данных о новых выплатах для пожилых россиян нет. Однако получить такую сумму часть пенсионеров действительно сможет, правда, речь идет далеко не обо всех пожилых россиянах.

В феврале неработающие пенсионеры, чья пенсия не дотягивает до уровня прожиточного минимума, получат соответствующие доплаты. Например, в Новосибирской области пенсионеры будут получать не менее 10 987 рублей благодаря социальным доплатам к пенсии. С этого года такие доплаты назначаются в автоматическом режиме, сообщает Primpress.