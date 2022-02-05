Легковая Toyota попала под гружённую металлоломом фуру под Новосибирском

Фото с портала "Автобердск"

Один человек был госпитализирован в результате столкновения длинномера и легкового авто в Бердске.

Водителя легковой «Тойоты» госпитализировали после ДТП с груженным металлоломом длинномером в Новосибирской области, сообщает портал «АвтоБердск».

Инцидент произошёл вечером 4 февраля в Бердске. Водитель грузового авто совершал рейс из Новосибирска в Барнаул. Мужчина за рулём встречной «Тойоты», совершавший левый поворот, по неустановленной пока причине не пропустил грузовик, который двигался прямо. В результате длинномер подмял под себя легковушку, протащил около 10 метров и в результате съехал на правую обочину.

Приехавшие на место ДТП медики госпитализировали водителя «Тойоты». По предварительной информации, у мужчины диагностированы сотрясение мозга и перелом руки. Известно, что пострадавший получил водительское удостоверение полгода назад.

Напомним, 3 февраля один человек погиб в ДТП с участием седан Toyota Mark II и внедорожник Mercedes-Benz.