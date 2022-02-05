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От 300 рублей до 50 тысяч: названы самый дорогой и самый дешёвый вариант посуточной аренды жилья в Новосибирске

Фото От 300 рублей до 50 тысяч: названы самый дорогой и самый дешёвый вариант посуточной аренды жилья в Новосибирске
Фото От 300 рублей до 50 тысяч: названы самый дорогой и самый дешёвый вариант посуточной аренды жилья в Новосибирске

Фото Pixabay

В Новосибирске стоимость посуточной аренды жилья варьируется от 300 рублей до 50 тысяч рублей.

Снять жильё на сутки в Новосибирске можно за несколько сотен рублей, а можно и за несколько десятков тысяч. Журналисты «АиФ-Новосибирск» изучили рынок посуточной аренды жилья в городе и представили самый дешёвый и самый дорогой варианты.

Журналисты проанализировали объявления на сайтах «Авито» и ЦИАН. Самый дорогой вариант посуточной аренды – это двухэтажный «Президентский коттедж» площадью 1 тыс. кв. м в Кировском районе. Он стоит от 50 тысяч рублей в сутки, в праздники цена возрастает до 80 тысяч. За эту сумму арендатор получает в свое распоряжение лаундж-зону с баром и звуковым оборудованием, отдельный бар с кальяном, пилоном, караоке и полным холодильником напитков, бассейн с лазерной подсветкой и искусственным течением, хаммам с латунными кранами и турецкими светильниками, баню на дровах, семь спален, включая два люкса.

Самым дешёвым вариантом посуточной аренды стала комната в хостеле на улице Максима Горького. Её стоимость варьируется в пределах 300-450 рублей за сутки. В стоимость аренды включены матрас, постельное бельё, банные полотенца и бесплатный Wi-Fi.

Напомним, ранее аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев заявил, что в 2022 году в Новосибирске вырос спрос на аренду больших квартир.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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