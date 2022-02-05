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В Новосибирске два риелтора устроили перестрелку из-за одного коттеджа

Фото В Новосибирске два риелтора устроили перестрелку из-за одного коттеджа
Фото В Новосибирске два риелтора устроили перестрелку из-за одного коттеджа

Сиб.фм

В Новосибирске два риелтора устроили разборки со стрельбой из-за коттеджа на улице Дальневосточной.

В Новосибирске рабочий конфликт риелторов перерос в потасовку со стрельбой. 31-летний риелтор расстрелял конкурента из газового пистолета. О конфликте риелторов рассказали в региональном МВД.

Инцидент произошел вечером 3 февраля. Два риелтора начали разборки из-за коттеджа на улице Дальневосточной, который сдается в аренду. Один риелтор обвинил другого в незаконной рекламе коттеджа, на которую не давал согласия собственник. Он добавил, что мужчина при этом действует нелегально, так как не зарегистрирован в качестве риелтора. В ходе перепалки второй риелтор полез в карман, его оппонент испугался и выстрелил в него из газового пистолета.

На место потасовки выехал участковый. Он опросил 31-летнего потерпевшего и установил личность второго участника конфликта. Сейчас устанавливаются все детали происшествия, передает АиФ-Новосибирск со ссылкой на УМВД России по Новосибирской области.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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