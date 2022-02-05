Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске наградили лучших журналистов года

Фото В Новосибирске наградили лучших журналистов года
Фото В Новосибирске наградили лучших журналистов года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске наградили лучших журналистов года. Лучшим корреспондентом Сибири стала криминальный репортер Сиб.фм Алена Истомина.

Корреспонденту Сиб.фм Алене Истоминой присвоили статус лучшего журналиста Сибири 2021 года. Диплом и медаль ей вручили председатель регионального Союза журналистов Андрей Челноков и министр образования региона Сергей Федорчук.

В январе в Новосибирске составили рейтинг лучших журналистов Сибири 2021 года. Жюри, состоящее из 40 редакторов крупнейших городских медиа, отдали голоса за кандидатуру сотрудницы портала Сиб.фм – криминального репортёра Алёну Истомину.

В субботу, 5 января, в Новосибирске прошла церемония награждения лучших журналистов года. Диплом и медаль «Лучший журналист года» Алене Истоминой вручили председатель регионального Союза журналистов Андрей Челноков, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и организатор мероприятия Федор Григорьев. Грамоты также вручили редактору ТК ОТС Дмитрию Иванову, журналисту Алексею Кудинову, корреспонденту «Российской газеты» Наталье Решетниковой и краеведу Константину Голодяеву.

Церемония награждения прошла в 12-й раз. За все годы проведения конкурса женщины побеждали только дважды. Алена стала третьей «королевой» сибирских медиа.

Самые яркие и знаковые расследования Алены Истоминой Сиб.фм публиковал здесь.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19346
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
13038
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
12077
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
8416
Мэрия Новосибирска ищет 13 сотрудников на работу
7440
В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна многоэтажки на школьницу
7336
АО «Новосибирскавтодор» отремонтирует два участка федеральной трассы в регионе за 1,2 млрд рублей
6921
«Пусть эта гадина сидит, сколько положено»: сбитый насмерть таксистом Uber 86-летний пенсионер оказался военным штурманом