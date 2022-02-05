Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске наградили лучших журналистов года. Лучшим корреспондентом Сибири стала криминальный репортер Сиб.фм Алена Истомина.

Корреспонденту Сиб.фм Алене Истоминой присвоили статус лучшего журналиста Сибири 2021 года. Диплом и медаль ей вручили председатель регионального Союза журналистов Андрей Челноков и министр образования региона Сергей Федорчук.

В январе в Новосибирске составили рейтинг лучших журналистов Сибири 2021 года. Жюри, состоящее из 40 редакторов крупнейших городских медиа, отдали голоса за кандидатуру сотрудницы портала Сиб.фм – криминального репортёра Алёну Истомину.

В субботу, 5 января, в Новосибирске прошла церемония награждения лучших журналистов года. Диплом и медаль «Лучший журналист года» Алене Истоминой вручили председатель регионального Союза журналистов Андрей Челноков, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и организатор мероприятия Федор Григорьев. Грамоты также вручили редактору ТК ОТС Дмитрию Иванову, журналисту Алексею Кудинову, корреспонденту «Российской газеты» Наталье Решетниковой и краеведу Константину Голодяеву.

Церемония награждения прошла в 12-й раз. За все годы проведения конкурса женщины побеждали только дважды. Алена стала третьей «королевой» сибирских медиа.

Самые яркие и знаковые расследования Алены Истоминой Сиб.фм публиковал здесь.