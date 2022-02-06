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14 школ Новосибирской области получили сообщения о минировании

Фото 14 школ Новосибирской области получили сообщения о минировании
Фото 14 школ Новосибирской области получили сообщения о минировании

Фото со страницы администрации Искитимского района во ВКонтакте

Информация о минировании поступила в 14 школ Искитимского района.

Вечером 5 февраля в 14 школ Искитимского района пришли сообщения с информацией о том, что образовательные учреждения заминированы. Автор угрожал взорвать учебные заведения во время занятий, если на указанный в послании счёт не переведут 50 тысяч рублей.

При этом письмо заканчивалось фразой: «Но это может быть и шутка, так что думайте».

Такие сообщения поступили директорам 14 школ из разных муниципальных образований Искитимского района. Два образовательных учреждения, получивших угрозы, находятся в посёлке Линёво. Информацию об угрозах взрыва педагоги передали в правоохранительные органы.

Как сообщила на своей официальной странице ВКонтакте администрация Искитимского района, утром 6 февраля оперативная группа МВД с кинологом завершили проверку всех объектов.

«К счастью, информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась ни в одном учебном заведении», —

указано в публикации.

Напомним, 19 января детские сады, школы и университеты Новосибирска получили информацию о том, что здания учреждений заминированы. «Я заберу жизни ваших детей», — заявлял автор рассылки.

27 января сообщения о минировании получили торговые центры города и несколько судов.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
угроза
Искитим
минирование
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