Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Медотвод от вакцинации ребёнку: как получить в феврале 2022 года

Фото Медотвод от вакцинации ребёнку: как получить в феврале 2022 года
Фото Медотвод от вакцинации ребёнку: как получить в феврале 2022 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в список противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Приказ вступил в силу 13 января 2022 года.

С января 2022 года в медицинских учреждениях страны появился препарат для вакцинации детей от 12 до 17 лет включительно. Специально разработанный для вакцинации подростков «Спутник М» аналогичен «Спутнику V», но концентрация вакцины снижена в пять раз.

В настоящее время, согласно приказу Минздрава, прививка от коронавируса противопоказана детям до 12 лет.

Фото Медотвод от вакцинации ребёнку: как получить в феврале 2022 года 2

Также в соответствующем приказе «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции СОVID-19» от 13 января 2022 года указаны заболевания, при наличии которых запрещено ставить вакцину против коронавирусной инфекции.

Основными медицинскими противопоказаниями являются:

  • повышенная чувствительность к вакцине или её компонентам;
  • тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; патологическая реакция на введение предыдущей дозы вакцины;
  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
  • обострение хронических заболеваний.

Ослабленным детям с хроническими заболеваниями, которым исполнилось 12 лет, прививка от СОVID-19 рекомендована в первую очередь. Подростки до 15 лет могут пройти вакцинацию только при наличии письменного согласия родителей.

Фото Медотвод от вакцинации ребёнку: как получить в феврале 2022 года 3

Как ранее указывал Сиб.фм, вакцинация детей так же проводится в два этапа, с перерывом в 21 день. Клинические испытания говорят о 93% эффективности «Спутника М».

Напомним, некоторые противопоказания могут стать бессрочным медотводом от вакцинации против COVID-19.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
дети
школьники
Подростки
коронавирус
Ковид
вакцинация
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19735
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
10861
Историческую вывеску зажгли на крыше ГУМа в Новосибирске
9040
Мэрия Новосибирска ищет 13 сотрудников на работу
8304
Голый мужчина прокатился на капоте «Волги» по Новосибирску
7780
В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна многоэтажки на школьницу
7159
«Пусть эта гадина сидит, сколько положено»: сбитый насмерть таксистом Uber 86-летний пенсионер оказался военным штурманом
6740
Биатлонист Йоханнес Бё продолжает троллить участника Олимпиады из Новосибирска: «Смотри не простудись, а то мне соревноваться не с кем будет»