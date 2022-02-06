Медотвод от вакцинации ребёнку: как получить в феврале 2022 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в список противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Приказ вступил в силу 13 января 2022 года.

С января 2022 года в медицинских учреждениях страны появился препарат для вакцинации детей от 12 до 17 лет включительно. Специально разработанный для вакцинации подростков «Спутник М» аналогичен «Спутнику V», но концентрация вакцины снижена в пять раз.

В настоящее время, согласно приказу Минздрава, прививка от коронавируса противопоказана детям до 12 лет.

Также в соответствующем приказе «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции СОVID-19» от 13 января 2022 года указаны заболевания, при наличии которых запрещено ставить вакцину против коронавирусной инфекции.

Основными медицинскими противопоказаниями являются:

повышенная чувствительность к вакцине или её компонентам;

тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; патологическая реакция на введение предыдущей дозы вакцины;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

обострение хронических заболеваний.

Ослабленным детям с хроническими заболеваниями, которым исполнилось 12 лет, прививка от СОVID-19 рекомендована в первую очередь. Подростки до 15 лет могут пройти вакцинацию только при наличии письменного согласия родителей.

Как ранее указывал Сиб.фм, вакцинация детей так же проводится в два этапа, с перерывом в 21 день. Клинические испытания говорят о 93% эффективности «Спутника М».

Напомним, некоторые противопоказания могут стать бессрочным медотводом от вакцинации против COVID-19.