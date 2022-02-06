В Новосибирске ожидается резкое похолодание до -25

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Температура в Новосибирске опустится до -25 градусов на следующей неделе.

В течение недели с 7 по 13 февраля жителей Новосибирска ждёт похолодание до -25 градусов. До этого значения температура воздуха опустится ночью с пятницы на субботу, 11 февраля.

Мороз до -24 градусов сохранится и в первый выходной, а в ночь воскресенья температура поднимется до -20.

Снижение температуры начнётся 7 февраля, ночью понедельника: с -11 столбик термометра опустится сразу до -17 градусов.

На протяжении недели в дневное время суток температура не будет опускаться ниже -18, а вот ночи прогнозируют более холодными.

Большую часть недели синоптики обещают ясную солнечную погоду. Осадки небольшой интенсивности в виде снега придут только в воскресенье, 13 февраля.

Также на неделе с 7 по 13 февраля отмечаются небольшие возмущения геомагнитной активности — их оценивают в 4 балла (экстремальный шторм обозначается 9 баллами). Максимальный планетарный индекс прогнозируется 10 февраля.

Напомним, снижение температуры может спровоцировать гололедицу на дорогах города.

Как ранее писал Сиб.фм, в прогнозе на февраль-2022 синоптики указывали на частые осадки в виде снега, а также солнечные дни и стабилизацию температуры до -11 градусов в дневное время.