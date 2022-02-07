Биатлонистка Буртасова из Новосибирска стала 77-й на Олимпиаде в Пекине

Фото из Instagram-аккаунта Евгении Буртасовой

Новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова заняла 77 место в индивидуальной гонке.

7 февраля на Олимпийских играх в Пекине в дисциплине биатлона прошла индивидуальная гонка среди женщин.

Спорстменка из Новосибирска Евгения Буртасова, вошедшая в состав сборной России, пришла к финишу 77-й. За время гонки шесть выстрелов биатлонистки стали неудачными. Евгения Буртасова выступала под стартовым номером 84.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олимпийский комитет России (@olympic_russia)

Напомним, на зимние Олимпийские игры прибыли четыре новосибирских спорстмена. О том, когда следить за их выступлениями, Сиб.фм рассказывал здесь.

Также на Олимпиаде-2022 россияне активно поддерживают Камилу Валиеву — 15-летнюю фигуристку, ставшую первой девушкой, совершившей четверной прыжок на Олимпийских играх.