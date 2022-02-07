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Дадут 27 000 рублей раз в год: Пенсионный фонд начал приём заявлений на новую выплату

Фото Дадут 27 000 рублей раз в год: Пенсионный фонд начал приём заявлений на новую выплату
Фото Дадут 27 000 рублей раз в год: Пенсионный фонд начал приём заявлений на новую выплату

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В России открыт приём заявок на денежную выплату в размере 27 тысяч рублей от ПФР определённой категории граждан.

В России стартовал приём заявок на ежегодную денежную выплату от ПФР в размере 27 тысяч рублей. Как сообщает PRIMPRESS, рассчитывать на новое пособие могут несколько категорий граждан.

Как объяснили специалисты, речь идёт о ежегодной выплате на оздоровительный отдых детей. Однако для получения данного пособия необходимо соблюсти несколько условий. Так, рассчитывать на деньги может родитель, опекун или попечитель ребёнка военнослужащего. Учитываются только ситуации, когда отец ребёнка умер при исполнении или из-за получения военной травмы после увольнения с должности. Также важно, чтобы ребёнок был учащимся общеобразовательной школы.

Подобная выплата в размере 27 225 рублей предоставляется ежегодно. Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление в отделении ПФР или МФЦ. К заявлению необходимо предоставить некоторые документы. В частности, свидетельство о рождении ребёнка, справку из школы и документ, подтверждающий смерть военнослужащего.

Как сообщили в ПФР, в организации на заявление ответят в течение пяти рабочих дней. После одобрения гражданам перечислят выплату также за пять дней.

Напомним, что с 7 февраля россияне начнут получать на карты по 14 тысяч рублей в беззаявительном порядке.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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