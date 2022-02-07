Травников призвал «урегулировать скандалы» вокруг выбора талисмана Новосибирска

Фото пресс-службы правительства НСО

Губернатор региона Андрей Травников посоветовал сотрудникам мэрии разрешить конфликтную ситуацию после отмены голосования за талисман Новосибирска.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что удивлён скандалом, возникшим во время выборов талисмана города. По словам Травникова, мэрии стоит уделять внимание подготовке Новосибирска к масштабным мероприятиям, а не подбору «дизайна снежинки».

«Больше всего в истории с этим интернет-голосованием меня удивил тот факт, что при подготовке города к масштабным мероприятиям, таким как чемпионат мира по волейболу, молодёжный чемпионат мира по хоккею и федеральный проект «Новогодняя столица России 2022–2023» мэрия Новосибирска приоритетно сосредоточилась на подборе дизайна снежинки и выборе животного-талисмана», — сообщил журналистам губернатор региона.

Также он выразил надежду, что мэрии города удастся оперативно урегулировать конфликты вокруг новогодней символики и начать приводить Новосибирск в порядок.

«Надеюсь, мэр и его коллеги в самое ближайшее время урегулируют скандалы, связанные с разработкой новогодней символики, и займутся приведением города в порядок, решением насущных хозяйственных вопросов, чтобы к началу обозначенных мероприятий город имел ухоженный и праздничный вид, радовал жителей и гостей областного центра высоким качеством городской среды», —

заявил Андрей Травников в разговоре с «Газетой.Ru».

Напомним, вечером 6 февраля стало известно о досрочном закрытии онлайн-голосования за символ новогодней столицы, который присвоен Новосибирску до 2023 года. Как пояснили в мэрии, голосование было остановлено по просьбе Новосибирского зоопарка: его руководство пояснило, что выборы талисмана превратились в политически ангажированный фарс.

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