Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей

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Полицейские раскрыли кражу в Заельцовском районе Новосибирска – ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

В Новосибирске полицейские раскрыли квартирную кражу, совершённую 4 февраля в квартире по улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска. Преступник проник в квартиру, отжав пластиковую дверь балкона.

«Похитил телевизор, ноутбук, а также игровую приставку, – пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. – Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей».

Сотрудники полиции быстро вышли на предполагаемого подозреваемого – им оказался 31-летний житель того же Заельцовского района. Известно, что у мужчины ранее уже была судимость – и тоже за кражу.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

«В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование», – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, как лжецелительница обокрала сибирячку на 162 000 рублей. Преступница представилась целительницей и сообщила пенсионерке о наложенной порче на неё саму, её квартиру, сына и внука. Женщины проследовали в квартиру пенсионерки. Для снятия порчи понадобились сырые яйца, соль, газета, все находившиеся в доме деньги и золотые украшения. После проведения обряда гостья завернула золотые серьги, кольцо, 131 000 рублей и 300 долларов в газету, приклеила скотчем свёрток на спину потерпевшей и попросила какое-то время не снимать его. После ухода незнакомки пенсионерка проверила свёрток и обнаружила в нём лишь газетные обрезки.