Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

Рост погрузки на ЗСЖД в Новосибирской области в январе составил 22,3 %

Фото Рост погрузки на ЗСЖД в Новосибирской области в январе составил 22,3 %
Фото Рост погрузки на ЗСЖД в Новосибирской области в январе составил 22,3 %

Фото pixabay.com

По оперативной информации, погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе 2022 года составила почти 2 млн тонн, что на 22,3 % больше, чем в январе прошлого года.

В том числе в регионе погружено:

- каменного угля – 1,25 млн тонн (+31 % к январю 2021 года);

- зерна – 126 тыс. тонн (в 1,7 раза больше);

- нефти и нефтепродуктов – 110 тыс. тонн (+33,6 %);

- метизов – 29,3 тыс. тонн (+4,4 %);

- цемента – 15,7 тыс. тонн (+46,4 %);

- продовольственных товаров – 14,4 тыс. тонн (+14,3 %);

- чёрных металлов – 14,2 тыс. тонн (+19,6 %).

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11563
Историческую вывеску зажгли на крыше ГУМа в Новосибирске
8927
Голый мужчина прокатился на капоте «Волги» по Новосибирску
8273
В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна многоэтажки на школьницу
7260
Кто из россиян получит по 14 000 рублей 7 февраля 2022 года
6953
Биатлонист Йоханнес Бё продолжает троллить участника Олимпиады из Новосибирска: «Смотри не простудись, а то мне соревноваться не с кем будет»
6938
Кто из россиян получит по 10 000 рублей 7 февраля 2022 года
6572
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей