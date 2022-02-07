Рост погрузки на ЗСЖД в Новосибирской области в январе составил 22,3 %

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По оперативной информации, погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе 2022 года составила почти 2 млн тонн, что на 22,3 % больше, чем в январе прошлого года.

В том числе в регионе погружено:

- каменного угля – 1,25 млн тонн (+31 % к январю 2021 года);

- зерна – 126 тыс. тонн (в 1,7 раза больше);

- нефти и нефтепродуктов – 110 тыс. тонн (+33,6 %);

- метизов – 29,3 тыс. тонн (+4,4 %);

- цемента – 15,7 тыс. тонн (+46,4 %);

- продовольственных товаров – 14,4 тыс. тонн (+14,3 %);

- чёрных металлов – 14,2 тыс. тонн (+19,6 %).