Смерть в «Марриотте»: почему до сих пор не раскрыто убийство новосибирского архитектора Самарина

Фото vk.com; Алёны Истоминой / Сиб.фм

Почти пять месяцев назад тело новосибирского скульптора Игоря Самарина нашли в отеле Marriott – в деле до сих пор нет подозреваемого.

Днём 10 сентября в отеле Marriott в центре Новосибирска был найден скульптор Игорь Самарин. Спустя почти пять месяцев Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело по статье «Убийство».

Днём в пятницу, 10 сентября 2021 года, новосибирский скульптор Игорь Самарин пришёл в отель Marriott, как утверждают его родственники, на некую деловую встречу. Вместе с мужчиной была его подруга. Самарин зашёл в отель как гость, не снимая номер. Уже на следующий день в 12:30 сотрудник обнаружил его тело.

Игорь Самарин был скульптором и спортсменом. Мужчина работал преподавателем в НГАУ, занимался ландшафтной скульптурой, являлся автором многих городских проектов, среди которых знаменитая композиция из бронзовых соболей с фонтаном.

Версия о самоубийстве

Новость о смерти Самарина появилась рано утром 13 сентября. До обеда Следственный комитет хранил молчание, обещая прокомментировать информацию позже.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – ближе к обеду в пресс-службе ведомства дали официальный комментарий.

Неофициально же следователи заявляли журналистам о том, что говорить о причинах смерти ещё рано. Но никакого убийства в отеле не было, иначе бы давно уже завели уголовное дело.



«Родственникам просто проще всегда говорить об убийстве, хотя никакого убийства там нет», – заверил журналиста Сиб.фм источник, имеющий отношение к расследованию этого дела.

В обед несколько новосибирских изданий со ссылкой на источник написали о том, что основная версия смерти Самарина – это самоубийство. По какой-то злой иронии именно в этот день, когда журналисты выпускали одну за другой новости о загадочном убийстве или самоубийстве в отеле, под камерами, в похоронном доме на Кропоткина родственники прощались с Игорем.

Во время церемонии близкие и друзья Самарина говорили о наболевшем – в Следственном комитете ничего не объясняют, все говорят про суицид, хотя близкие уверены, что в отеле произошло жестокое и хладнокровное убийство. Единственная зацепка – это встреча в отеле с какой-то загадочной подругой, а дальше ничего не понятно.

«Мы не можем понять, кому он мог помешать, он очень хороший, добрый и светлый человек. Он никого не мог обидеть. Но... начнут следователи шевелиться, хоть что-то сделают, а человека... Человека же уже не вернёшь», – тихо рассуждала пожилая родственница погибшего скульптора.

Это было убийство – официальная позиция следствия

Однако уже после обеда в Следственном комитете внезапно объявляют о том, что в отеле всё-таки произошло убийство, возбуждено уголовное дело. Подозреваемого пока нет.

«По данным следствия, 10 сентября 2021 года в дневное время в номере гостиницы, расположенной в городе Новосибирске, её сотрудниками было обнаружено тело мужчины, 1988 года рождения с колото-резаным ранением в области шеи», – пояснили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По информации источника, знакомого с ситуацией, в момент обнаружения тела погибший в номере находился один, номер был закрыт на ключ изнутри – поэтому у следователей могла возникнуть версия о самоубийстве. Никакой официальной информации от следователей о находившейся в отеле спутнице погибшего нет.

Что происходит в деле спустя полгода

«Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство». – Прим. ред.). В настоящее время производство предварительного следствия не завершено», – официально ответили в пресс-службе СК России по Новосибирской области на запрос журналиста Сиб.фм о ходе расследования уголовного дела.

При этом в ведомстве отметили, что данные предварительного следствия не подлежат разглашению и могут быть преданы гласности только с разрешения следователя и только в том объёме, в каком им будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников судопроизводства.

«Такой ответ даётся в двух случаях: либо когда действительно огласка может только помешать, когда есть человек, который находится в разработке, но официально он ещё не считается подозреваемым, потому что доказательств нет. И шумиха в СМИ тут не нужна, человек не должен знать, что он находится в разработке, – прокомментировал такой официальный ответ Следственного комитета источник Сиб.фм в правоохранительных органах. – Либо просто пока следствию нечего рассказать. Обычно, когда появляется подозреваемый и дело движется с мёртвой точки, органы сами рассказывают об этом журналистам, мол, помните такое дело, мы тут по нему плодотворно поработали».

По словам сестры погибшего Анастасии Самариной, подозреваемый в деле так и не появился. Правда, девушка признаётся, что она не особо следит за ходом следствия – всё это морально тяжело, а семье достаточно и того, что Самарин не сам решил уйти из жизни.

«Пока новостей нет, со мной в Следственном комитете тоже особо не хотят общаться. Да и нет сил разбираться во всём этом. Брата уже никто не вернёт, сама я обидчиков наказывать не могу, даже если бы сильно хотела. Хорошо, что вы позвонили. Напишите им снова запрос, может, на официальные бумаги будут что-то делать, реагировать», – рассуждает Самарина.

Читайте также: «Её просто выкинули оттуда»: ужасающие детали появились в деле о гибели пары у дома на Челюскинцев в Новосибирске. Стали известны подробности гибели мужчины и женщины, тела которых в октябре 2021 года прохожие обнаружили под окнами дома на Челюскинцев в Новосибирске.

У вас есть интересная информация для статьи или расследования? Свяжитесь с нашим криминальным журналистом по тел. 8 (953) 775-22-29. Можно анонимно.