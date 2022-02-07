Изнасилованная в Новосибирске девушка опознала 33-летнего нападавшего по шраму

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В Новосибирске перед судом предстанет 33-летний мужчина, который обвиняется в изнасиловании 21-летней девушки на улице Петухова.

Новосибирские следователи передали в суд материалы уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности. Об этом 7 февраля сообщили в региональном СУ СКР.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый ранее был неоднократно судим. На этот раз ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ.

Преступление было совершено в октябре 2021 года на улице Петухова в Кировском районе города.

«Он проследовал за ранее не знакомой девушкой до безлюдного места, схватил потерпевшую и с применением насилия совершил в отношении неё преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности», – говорится в материалах уголовного дела.

После изнасилования мужчина скрылся, в бегах он находился несколько дней, пока не был задержан оперативниками.

В пресс-службе ГУ МВД региона уточнили, что оперативно найти и задержать подозреваемого удалось благодаря явной примете, которую заметила потерпевшая. На лице насильника был шрам.

Кроме того, на месте происшествия был обнаружен телефон, который выпал из кармана у нападавшего.

33-летний мужчина без определенного места жительства был задержан оперативниками на улице в Ленинском районе Новосибирска.

В СУ СКР отметили, что вину в совершении преступления фигурант не признал. Однако собранная доказательная база позволила передать материалы дела в суд.