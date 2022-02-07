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В Новосибирске средняя площадь квартиры в новостройке в январе-2022 уменьшилась на 13 %

Фото В Новосибирске средняя площадь квартиры в новостройке в январе-2022 уменьшилась на 13 %
Фото В Новосибирске средняя площадь квартиры в новостройке в январе-2022 уменьшилась на 13 %

Фото Максима Николаева

Застройщики в Новосибирске в 2022 году продолжили уменьшать площади квартир для снижения стоимости, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По данным управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска, в январе 2022 года в городе было введено в эксплуатацию 996 квартир общей приведённой площадью 46 836 кв. м. При этом площадь одной квартиры с учётом лоджий и балконов с коэффициентами 0,5 и 0,3 в среднем составила 47 кв. м, то есть оказалась на 13 % меньше, чем по итогам 2021 года, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Таким образом, тенденция на уменьшение площадей, которая наблюдалась вот уже несколько лет, сохранилась. Застройщики сокращают количество «квадратов», чтобы снизить стоимость жилья и сделать его более досягаемым в условиях падения доступности, пояснил эксперт.

Также Николаев привёл данные по объёмам ввода от некоторых застройщиков. Например, два дома на 423 квартиры площадью 19 тысяч кв. м сдала группа компаний «Вира-Строй». ГК «Сибирь Девелопмент» ввела первую очередь ЖК «Цивилизация» — всего 263 квартиры общей площадью 11 000 «квадратов».

«Новый Мир» в свою очередь полностью завершил ЖК «История». В результате были введены 9,5 тыс. кв. м (171 квартира) и парковка на 149 мест.

Напомним, ранее Николаев говорил о том, что в 2022 году на рынке недвижимости перекочевала и другая тенденция — рост цен на жильё в новостройках сохранился. Стоимость квадратного метра в январе-2022 увеличилась по отношению к декабрю-2021 на 2 %.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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