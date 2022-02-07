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В Новосибирске вынесли три газовых баллона из горящего деревянного дома

Фото В Новосибирске вынесли три газовых баллона из горящего деревянного дома
Фото В Новосибирске вынесли три газовых баллона из горящего деревянного дома

МЧС России по Новосибирской области

Пожарные ликвидировали возгорание в деревянной пристройке к частному дому в Заельцевском районе Новосибирска.

В Новосибирске пожарные вынесли газовые баллоны из горящей деревянной пристройки к частному дому в Заельцевском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Вечером 7 января в дежурную часть МЧС России по Новосибирской области поступило сообщение о возгорании строения на улице 2-ая Светлановская в Заельцевском районе города. К моменту прибытия сотрудников экстренного ведомства на вызов огонь распространился по всей площади деревянной пристройки к одноэтажному частному дому из бруса и почти охватил кровлю дома. Площадь пожара составила порядка 40 «квадратов».

Пожарным удалось ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня на жилой дом. Кроме того, сотрудники МЧС вынесли из горящей пристройки три газовых баллона, не допустив их взрыва.

В пресс-службе регионального МЧС отметили, что в пожаре никто не пострадал.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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